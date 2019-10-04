شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد سيد معوض مدرب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي عصر اليوم والد سيد معوض نجم الأهلي والإسماعيلي السابق ومدرب منتخب مصر الحالي تحت قيادة حسام البدري. ونشر سيد معوض على صفحته بتويترالخبر قائلاً "إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله وفاة والدي وحبيبي و أغلي إنسان عندي اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة اللهم أمين يا رب العالمين اللهم ارزقه الجنة و أبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرًا من داره اللهم ولا نقول إلا ما يرضي الله إن لله وإن اليه راجعون نسألكم الدعاء. Advertisements وسيتم تشييع جنازة والد سيد معوض عقب صلاة المغرب بالفيوم. ويتولي سيد معوض منصب مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب و طارق مصطفي و أيمن طاهر.

سيد معوض

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