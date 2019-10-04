سوبر كورة.. المقاصة: الأخطاء المرتكبة ضد الأندية الكومبارس بتعدى عادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد محمد مجد عضو مجلس إدارة نادى المقاصة والمشرف على فريق الكرة، الأداء الذى ظهر محمد عادل حكم مباراة فريقه ضد الزمالك، والتى خسرها الفريق الفيومى بهدف نظيف.
وكان محمد عادل قد تغاضى عن احتساب ركلتى جزاء صريحتين فى مباراة الأمس، نتيجة إعاقة باولن فوافى بالشوط الأول من محمود علاء ومحمد إبراهيم من حمدى النقاز فى الشوط الثانى.
وعلق مجد على أخطاء التحكيم فى تصريحات خاصة لسوبر كورة قائلا، "أخطاء التحكيم جزء من اللعبة والمقاصة استفاد من أخطاء التحكيم وكذلك تضرر من أخطائه، ولكن فى المباراة الأخيرة هناك خطأين بصورة واضحة وفجة".
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