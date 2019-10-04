شكرا لقرائتكم خبر عن كرة السيدات فى ثورة التصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرار سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالاعتذار عن المشاركة فى بطولة شمال افريقيا للسيدات التى انطلقت فى المغرب ، يعد قرارا سليما فى ظل الخطة والتحركات التى تنفذها فى إعادة ترتيبات ملفات الكرة النسائية والصالات والشاطئية والتى تولت الاشراف عليها .

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كان هناك إنزعاج وحزن من مسئولو اتحاد شمال أفريقيا لعدم مشاركة مصر فى البطولة التى يشارك فيها المغرب وتونس والجزائر وبوركينا فاسو ، لكن الكواليس بالجبلاية تكشف ان سحر عبد الحق بدأت ثورة شاملة فى الكرة النسائية ولا تريد المشاركة فى النشاط فقط ، بل تريد وجود حقيقى للعبة فى مصر والاستعداد للمنافسة خلال سنوات بعيدا عن قصة التواجد والاداء المشرف .

ولعل خطوات عبد الحق فى الكرة النسائية وجولاتها فى معسكرات منتخب الصالات وغيرها يكشف التركيز والتفكير الصحيح ، وتعيين نجم الزمالك ومصر الاسبق حسين عبد اللطيف ليتولى القيادة الفنية ومعه 4 عناصر نسائية فى الجهاز المعاون خطوة مهمة ، وكمان تشكيل لجنة لتطوير اللعبة برئاسة عبد اللطيف إمام مدرب اللعبة السابق واستقدام خبراء من أوروبا فى الكرة النسائية لنقل خبراتهم للمدربين فى مصر، بجانب توفير فترات معايشة للمدربين بإسبانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا كلها خطوات فى خطة للارتقاء بالكرة النسائية فى مصر.