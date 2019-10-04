شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يواصل الغياب عن مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون والان مع التفاصيل
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة رسميا غياب البلجيكي كيفين دي بروين نجم الفريق عن مواجهة ولفرهامبتون القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
سبب غياب دي بروين عن مانشستر سيتي
وأكد نادي مانشستر سيتي أن دي بروين سيغيب عن مباراة ولفرهامبتون القادمة بسبب الإصابة التي يعاني منها وتسببت في غيابه عن أخر مباريات الفريق.
ويعاني دي بروين من إصابة قوية فب الفخذ تسببت في غيابه عن المباريات في الفترة الأخيرة.
موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي
ويستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره نادي ولفرهامبتون يوم الأحد القادم يوم 6 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز
كانت هذه تفاصيل خبر دي بروين يواصل الغياب عن مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.