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دي بروين يواصل الغياب عن مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة رسميا غياب البلجيكي كيفين دي بروين نجم الفريق عن مواجهة ولفرهامبتون القادمة في الممتاز.

سبب غياب دي بروين عن مانشستر سيتي

وأكد نادي مانشستر سيتي أن دي بروين سيغيب عن مباراة ولفرهامبتون القادمة بسبب الإصابة التي يعاني منها وتسببت في غيابه عن أخر مباريات الفريق.

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ويعاني دي بروين من إصابة قوية فب الفخذ تسببت في غيابه عن المباريات في الفترة الأخيرة.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي

ويستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره نادي ولفرهامبتون يوم الأحد القادم يوم 6 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

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