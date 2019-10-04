شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان ضد انجيه والان مع التفاصيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الجمعة رسميا غياب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق عن مواجهة نظيره نادي انجيه القادمة في الدوري الفرنسي.

سبب غياب مبابي عن باريس سان جيرمان

وأكد نادي باريس سان جيرمان أن مبابي سيغيب عن مباراة انجيه في الدوري الفرنسي بسبب معاناته من إصابة وعدم اكتمال جاهزيته بعد لخوض المباريات.

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وانجيه بالدوري الفرنسي

ويستعد نادي باريس سان جيرمان لمواجهة نادي انجيه غدا السبت ضمن منافسات ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ويتواجد نادي باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.