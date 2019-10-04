شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: ليستر فريق رائع ما يفعلونه هو جيد حقا والان مع التفاصيل

صرح يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليستر سيتي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، والتي ستقام مساء الغد على ملعب الأنفيلد، وجاءت التصريحات كالآتي:

كلوب عن عودة روجرز "نامل ان يكون الإستقبال من المشجعين علي ما يرام. من جهتي لا بأس نحن ندفع ما يكفي من الإيجار له ، وانا لست متاكدا من انه يجب ان يعمل! إنه بخير حقا ، أليس كذلك ؟ انا لست متفاجئ من ذلك، إنه قام بعمل لا يصدق في سيلتيك ، والآن في ليستر ".

وبسؤاله عن ليستر: "ليستر بنوا فريق مثل ما اي احد يرغب بناء فريق، إنه فريق رائع. ما يفعلونه هو جيد حقا. كرة حديثة و مثيرة ، والدفاع جيدا ، ولعب كرة القدم وتهديد بشكل خاص في الهجمات المرتدة. تهانينا لهم. الإستقبال سيكون جيدا ولكنها ليست لعبة ودية،

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وبسؤاله عن المصابين فكانت الإجابة: "ماتيب و شاكيري لن يلعبون غدا و سيعودون بعد اسبوع الفيفا، واليسون بيكر عاد الى التدريبات.

وبسؤاله عن لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي: "اشعر وكأنه إذا كان شخص ما وضع الكرة ورائي الآن ، فاردي سيكون هناك".

وبسؤاله عن المداورة بين اللاعبين فكانت الإجابة: "وجود الإيقاع هو جيد. عدم وجود الإيقاع ليس عذرا. هذه هي حياة لاعب كرة القدم. هناك أشياء أصعب في الحياة من ذلك".

يذكر أن ليفربول سيواجه ليستر سيتي مساء السبت على ملعب الأنفيلد في تمام الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة.