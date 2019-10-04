شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي مانشستر سيتي يتنافسان على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بشهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي الممتاز. ثنائي السيتي يتنافسان على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي وشهدت قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي تواجد ثنائي مانشستر سيتي كيفين دي بروين ورياض محرز. Advertisements قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي كالآتي: "إيمريك أوباميانج" لاعب أرسنال، "كيفين دي بروين" لاعب مانشستر سيتي، "ألكسندر أرنولد" لاعب ليفربول، "رياض محرز" لاعب مانشستر سيتي، "سون" لاعب توتنهام، "ويلسون" لاعب بورنموث، "ريكاردو بيريرا" لاعب ليستر سيتي، "مكجين" لاعب إيفرتون. وترك الاتحاد الإنجليزي رابط التصويت على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي ليصوت الجماهير إلى لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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