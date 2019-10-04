شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب ينافس على جائزة مدرب الشهر في البريميرليج والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن أسماء المرشحين لنيل جائزة مدرب شهر سبتمبر الماضي في البريمرليج.

ويتنافس على الجائزة، أربعة مدربين، وهم يورجن كلوب من ليفربول، وإيدي هاو من بورنموث، وفرانك لامبارد من تشيلسي، وبراندن رودجرز من ليستر سيتي.

حيث فاز إيدي هاو في مباراتين مع بورنموث وتعادل في مباراة خلال شهر سبتمبر.

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بينما قاد براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي، الثعالب لانتصارين أمام توتنهام ونيوكاسل، رغم الخسارة أول لقاء أمام مانشستر يونايتد.

وحقق يورجن كلوب مع ليفربول خلال شهر سبتمبر 3 انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز وواصل صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز.

وأخيرًا فرانك لامبارد، رغم الهزيمة في مباراة تشيلسي أمام ليفربول، إلا أنه انتصر في مباراتين أمام برايتون وولفرهامتون.

وسيكون التصويت على الجائزة من خلال الجمهور عبر موقع الدوري الإنجليزي الممتاز، وصاحب أعلى نسبة تصويت سيحصل على الجائزة.