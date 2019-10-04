شكرا لقرائتكم مدرب أسوان: تمنيت تأجيل مباراتنا مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان أن مواجهة الأهلي في التوقيت الحالي أمراً صعباً ، موضحاً إنه لم يكن يتمنّى اللعب أمام الأهلي في الأسابيع الإولى من عمر مسابقة الدوري.

يلعب الأهلي مع أسوان في الثالثة من عصر غداً ، السبت، باسوان في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز التى خاض فيها الأحمر مباراتين حتى الأن أمام سموحة والأنتاج الحربي إنتهتا بفوز الأحمر بهدف نظيف ورباعية نظيفة على التوالي.

فيما خسر أسوان من المقاصة 2 / 3 في الجولة وتعادل في الجولة الثانية مع إف سي مصر.

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وأوضح عبد العاطي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه كان يتمنى أن تتأجل مواجهة الأهلي عدة أسابيع حتى يحصل لاعبي فريقه على الثقة اللازمة للعب أمام الكبار سواء كان الأهلي أم الزمالك أم غيرهم من الفرق الكبيرة.

وإستطرد ، عبد العاطي ، قائلا: ورغم ذلك ..نحن جاهزون للأهلي لدينا لاعبين يمتلكون خبرة الدوري الممتاز.. سنبذل أقصى ما لدينا في لقاء الغد ..درسنا الاهلي جيداً وسنحاول إيقاف نقاط القوة فيه وما أكثرها من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُرضي جماهير أسوان الوفيّة.

وأكد المدير الفني لأسوان أن لاعبي الفريق يتدربون بحماس وإصرار من أجل تقديم عرض قوي أمام الأهلي ، مُتمنياً أن يحالف التوفيق فريقه في لقاء الغد المُرتقب الذى نخوضه وسط إرتفاع معنويات لاعبي الاهلي بعد إنتصاراتهم الأخيرة محلياً وأفريقياً.