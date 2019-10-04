شكرا لقرائتكم عمومية اتحاد اليد توافق على إعادة النظر في بند الـ8 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن جانبها أكدت منى أمين عضو مجلس إدارة اتحاد اليد على فتح بند الـ 8 سنوات على الجميع سواء على الرئاسة أو العضوية ، مشيرة إلى أن اتحاد كان من الاتحادات القلائل التى أقرت مسبقا ببند الـ 8 سنوات.
ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد ميزانية الاتحاد وخطة النشاط المحلى للموسم الجديد 2019 /2020 وفقا تأكيدات أحد أعضاء مجلس الإدارة .
تأتى اقامة العمومية الغير عادية فى ظل رغبة المجلس الحالى فى إستقرار المنظومة حتى الإنتهاء من مونديال 2021 ، حيث تزامن موعد الإنتخابات المقبلة عقب الدورة الأولمبية طوكيو 2020 مباشرة ، واقتراب تنظيم مصر كأس العالم 2021 فى يناير ، خاصة أنه تم عرض التمديد على وزارة الرياضة إلى المجلس الحالى دورة إضافية إلا أن ذلك يتعارض من القانون مما جاء بالرفض .
جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يتم إجراء بند إنتخاب على مقعد نائب مجلس الإدارة الشاغر بعد تقديم خالد العوضى الاستقالة من منصبه إلا أنه لم يترشح أحد .
كانت هذه تفاصيل خبر عمومية اتحاد اليد توافق على إعادة النظر في بند الـ8 سنوات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.