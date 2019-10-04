شكرا لقرائتكم عمومية اتحاد اليد توافق على إعادة النظر في بند الـ8 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت منذ قليل الجمعية العمومية الغير عادية لاتحاد كرة اليد بعد إكتمال النصاب القانونى لحضور الأعضاء، وشهدت العمومية موافقة الأعضاء على فتح بند ال 8 سنوات و تعيين رؤساء المناطق بدلا من الانتخاب .

ومن جانبها أكدت منى أمين عضو مجلس إدارة اتحاد اليد على فتح بند الـ 8 سنوات على الجميع سواء على الرئاسة أو العضوية ، مشيرة إلى أن اتحاد كان من الاتحادات القلائل التى أقرت مسبقا ببند الـ 8 سنوات.

ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد ميزانية الاتحاد وخطة النشاط المحلى للموسم الجديد 2019 /2020 وفقا تأكيدات أحد أعضاء مجلس الإدارة .

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تأتى اقامة العمومية الغير عادية فى ظل رغبة المجلس الحالى فى إستقرار المنظومة حتى الإنتهاء من مونديال 2021 ، حيث تزامن موعد الإنتخابات المقبلة عقب الدورة الأولمبية طوكيو 2020 مباشرة ، واقتراب تنظيم مصر كأس العالم 2021 فى يناير ، خاصة أنه تم عرض التمديد على وزارة الرياضة إلى المجلس الحالى دورة إضافية إلا أن ذلك يتعارض من القانون مما جاء بالرفض .

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يتم إجراء بند إنتخاب على مقعد نائب مجلس الإدارة الشاغر بعد تقديم خالد العوضى الاستقالة من منصبه إلا أنه لم يترشح أحد .