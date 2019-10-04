شكرا لقرائتكم رئيس الوزارء يستقبل رئيسى الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ومنصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة اليد، وكذلك المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة المصرية الأوليمبية.

استمع رئيس الوزراء خلال اللقاء ما تم فيما يخص وضع حجر أساس المقر الجديد لاتحاد كرة اليد، وتوقيع وثيقة استضافة مونديال 2021 لكرة اليد رجال الذى سيقام فى مصر.

قال الدكتور حسن مصطفى إنه لديه ثقة فى أن مصر سوف تنظم بطولة عالمية على أعلى مستوى، مشيراً إلى ما تشهده كرة اليد من تزايد فى شعبيتها عالمياً، حيث وصل عدد متابعى بطولة العالم الأخيرة التي استضافتها ألمانيا نحو مليار و600 مليون، وتم تغطيتها فى أكثر من 190 قناة فضائية.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى ان الدولة تضع كافة إمكاناتها من أجل تنظيم بطولة مثالية تكون محل إشادة واحترام العالم، مشيراً إلى ما حققته مصر من نجاح لافت فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. وأثنى مدبولى على الجهود التى يقوم بها الدكتور حسن مصطفى فى قيادة لعبة كرة اليد على المستوى العالم، وما يمثله من رمز مشرف لمصر فى المحافل الرياضية الدولية.

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