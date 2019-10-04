شكرا لقرائتكم تريزيجيه وحجازي يصلان القاهرة الأحد للانضمام لمعسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 7 إلى 15 أكتوبر و يتخلله مباراة ودية يوم 14 أمام منتخب بتسوانا بالقاهرة.
كما يصل أحمد حجازي لاعب وست بروميتش يوم الأحد قادما من إنجلترا للإنضمام لقائمة منتخب مصر.
ويعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى يوم الأحد أسماء اللاعبين المحليين لمعسكر مباراة بتسوانا المقرر لها 14 أكتوبر الجاري فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
من المقرر أن تضم القائمة 23 لاعبا بعدما سبق وأعلن اختيار 4 محترفين هم محمود تريزيجيه وأحمد حجازى ومحمد الننى وأحمد حسن كوكا.
ويخوض المنتخبان الأول والأولمبى معسكرا مغلقا فى نفس التوقيت وتحديدا فى الفترة من 7 حتى 15 اكتوبر، إلا أن المنتخب الأولمبى مقبل على بطولة أمم افريقيا المؤهلة للأولمبياد.
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