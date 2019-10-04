فايلر يخطط لمشاهدة مستشفى الأهلي...

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جدة - عمرو شويل يخطط السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، فى متابعة أكثر من لاعب عائد من إصابة طويلة بالمشاركة في مباريات ودية، قبل الدفع بهم في المباريات الرسمية، حيث إستعاد الأهلي أكثر من لاعب تعرض لأصابة وتحديداً سعد سمير، ومحمد محمود، تماثل الأول من إصابة الركبة التى تعرض لها في شهر أبريل الماضي، فيما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي في يناير الماضي.

ويستعد فايلر لإقامة مباراة ودية أو أكثر يُشارك فيها سعد سمير ومحمد محمود وغيرهم من اللاعبين الذين لم يشاركون مع الفريق حتى الأن من أجل متابعتهما عن قرب وتجهيزهم للمشاركة في المباريات الرسمية، وذلك فى ظل فترة التوقف للدوري المصري الممتاز، بعد 48 ساعة بسبب إنشغال المنتخبين الأول والأولمبي بمباريات ودية خلال الفترة المقبلة على أن يعود الأحمر للمباريات الرسمية يوم 19 أكتوبر الجاري بمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة للدوري.

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ويلتقى الأهلي ضد أسوان في الثالثة عصراً، غداً السبت، على ستاد أسوان، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز، التى خاض فيها الأهلي مباراتين حتى الأن أمام سموحة والأنتاج الحربي إنتهوا بفوز أبناء القلعة الحمراء بهدف نظيف ورباعية نظيفة على التوالي.

وعلى الرغم من مشاركة سعد سمير ومحمد محمود في التدريبات الجماعية الأخيرة للأهلي إلا أن المدير الفني للفريق يتطلع لأقامة مباراة ودية أو أكثر خلال الفترة المقبلة للدفع بالثنائي ومشاهدتهما وتجهيزهما للأرتباطات الرسمية المقبلة.