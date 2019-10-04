شكرا لقرائتكم انتهاء عمومية اتحاد اليد لتعديل بند الـ8 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أُغلق منذ قليل باب التسجيل في الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة اليد بعد اكتمال النصاب القانونى لحضور الأعضاء، ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد ميزانية الاتحاد وخطة النشاط المحلى للموسم الجديد 2019 /2020 وفقا تأكيدات أحد أعضاء مجلس الإدارة .

تقام حاليا العمومية الغير عادية من أجل عرض مسئولو اتحاد اليد مقترح على أعضاء الجمعية العمومية بتخصيص بند الـ 8 سنوات ، حيث أن المقترح الأقرب هو أن يصبح 3 دورات على منصب الرئيس ، ودورة إضافية على أي منصب آخر، بدلا من تطبيقه دورتين على التواجد في مجلس الإدارة، أو التوصل إلى رؤية أخرى من جانب اعضاء العمومية .

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تأتى اقامة العمومية الغير عادية فى ظل رغبة المجلس الحالى فى إستقرار المنظومة حتى الإنتهاء من مونديال 2021 ، حيث تزامن موعد الإنتخابات المقبلة عقب الدورة الأولمبية طوكيو 2020 مباشرة ، واقتراب تنظيم مصر كأس العالم 2021 فى يناير ، وتم عرض التمديد على وزارة الرياضة إلى المجلس الحالى دورة إضافية إلا أن ذلك يتعارض من القانون مما جاء بالرفض لا سيما و أن العمومية ستشهد مقترح بتعديل بند إنتخاب المناطق، لتعود بالإنتخاب مجددا.

وجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يتم إجراء بند إنتخاب على مقعد نائب مجلس الإدارة الشاغر بعد تقديم خالد العوضى الاستقالة من منصبه إلا أنه لم يترشح أحد.