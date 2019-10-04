شكرا لقرائتكم المقاصة: اتحاد الكرة لا ينظر للأخطاء المرتكبة فى حق الأندية الكومبارس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد محمد مجد عضو مجلس إدارة نادى المقاصة والمشرف على فريق الكرة، الأداء الذى ظهر محمد عادل حكم مباراة فريقه ضد الزمالك، والتى خسرها الفريق الفيومى بهدف نظيف.

كان محمد عادل قد تغاضى عن احتساب ركلتى جزاء صريحتين فى مباراة الأمس، نتيجة إعاقة باولن فوافى بالشوط الأول من محمود علاء ومحمد إبراهيم من حمدى النقاز فى الشوط الثانى.

وعلق مجد على أخطاء التحكيم فى تصريحات خاصة لسوبر كورة قائلا، "أخطاء التحكيم جزء من اللعبة والمقاصة استفاد من أخطاء التحكيم وكذلك تضرر من أخطائه، ولكن المباراة الأخيرة كان هناك خطأين بصورة واضحة وفجة".

Advertisements

أردف: "أين الأصوات التى كانت عندما تخسر نرى منهم صريخ وعويل وأشياء أخرى، ولكن بالنسبة للأندية الكومبارس فلا يوجد أى نظرة لهم من اتحاد الكرة ومن الممكن تحفيز الحكام بدلا من معاقبتهم".

استطرد: "هذا رأى شخصى ولا يمت لإدارة المقاصة بصلة بصفتى أحد المتابعين لكرة القدم المصرية.. ونرجو من اللجنة المؤقتة مساندة الأندية وتحقيق العدالة لتطوير كرة القدم".

وطالب مجد بإرساء مبدأ العدل بين الأندية لاسيما وأن الأندية تتكبد مبالغ مالية ضخمة من أجل الإنفاق على نشاط الكرة بها.

وعن تقديم شكوى إلى لجنة الحكام ضد محمد عادل أكده أنه لم يتم حسم مسألة تقديم شكوى إلى لجنة الحكام، انتظارا لمعرفة قرار مجلس إدارة النادى.