شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبدالمنعم يغيب عن المقاصة 10 أيام بسبب الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكيد غياب أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى نادي مصر المقاصة عن المشاركة مع الفريق الفيومي لمدة 10 أيام بعد تعرضة للإصابة بجذع في الرباط الداخلي للركبة، حيث يخضع حارس الفريق الفيومي لجلسات علاج طبيعي قبل أن يبدأ في مرحلة التدريبات التأهيلية.

كان الجهاز الفني للمقاصة قد استبعد أحمد عادل عبد المنعم من مباراة الزمالك التي أقيمت أمس بمنافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، ويواصل عادل الغياب عن الفريق الفيومي في مباراة الجونة المرتقب إقامتها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري.

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ويمتلك المقاصة ثلاث نقاط في رصيده حتى الآن بعد أول جولتين من عمر المسابقة المحلية، حيث فاز أبناء الفيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الأولى على أسوان، قبل أن يخسر أمام الزمالك بهدف نظيف.

كان الفريق الفيومي قد سافر اليوم إلى الجونة استعداداً لمواجهة الفريق الساحلي، حيث فضل الجهاز الفني للمقاصة السفر مبكراً تجنباً لتعرض الفريق للإرهاق.

ويطمح المقاصة في اقتحام المربع الذهبي في الموسم الجاري بعد التدعيمات القوية، التي قام بها الفريق في موسم الانتقالات الصيفية الماضي والتي كان أبرزها محمد ابراهيم لاعب وسط الزمالك السابق وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز القادم على سبيل الاعارة إلى المقاصة.