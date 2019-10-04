شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف حقيقة الاشتباه في إصابة زيزو بالصليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مطلع بالزمالك إن كل الاحتمالات قائمة بشأن إصابة محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق الأبيض التي تعرض لها في مباراة فريقه بالأمس ضد المقاصة.

وأرجأ مسئولو الزمالك إجراء أشعة اللاعب بسبب شدة الألم الذى يعانى منه عقب الإصابة القوية التى تعرض لها فى الركبة أمام مصر المقاصة، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الخميس، على استاد السلام، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وكان جهاز الزمالك قد أوضح لليوم السابع إن هناك شكوك حول تعرض زيزو لتمزق فى أربطة الركبة حيث أوضح الكشف المبدئى إن هناك كدمة قوية قد لحقت باللاعب فى ركبته ما أدى إلى عدم قدرته على استكمال اللقاء ولكن لن يتم حسم التشخيص النهائى للاعب إلا بعد الخضوع لأشعة لمعرفة حجم الإصابة بشكل قاطع وكان من المقرر أن يتم نقله إلى المستشفى للخضوع لها عقب المباراة مباشرة ولكن تم إرجاء الأمر بسبب شدة الألم حيث لن يتمكن الجهاز الطبى من إجراء فحوصات له بسبب الآلام التى لحقت به وسيحصل اللاعب على راحة تامة قبل إجراء أشعة لتحديد حجم الإصابة.

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وأوضح المصدر ذاته إن الاشتباه فى إصابة اللاعب بقطع فى الرباط الصليبى يعد احتمال قائم ولكن يرفض الجهاز الطبى للفريق حسم حجم إصابة اللاعب لحين خضوعه للأشعة التى ستثبت مدى حجم الإصابة حيث ينتظر الجهاز الطبى للفريق زوال الورم المتواجد فى منطقة الركبة لإجراء أشعة للاعب لتحديد حجم إصابته.

وكان محمود عبد العزيز قد حل بديلا فى الشوط الثانى أمام المقاصة بدلا من أحمد سيد زيزو قبل أن يخرج فى الدقيقة 90 مصاباً وأكمل الزمالك اللقاء بـ10 لاعبين بعد نفاذ تغييراته فى اللقاء الذى انتهى لصالحه بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو.