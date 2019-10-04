شكرا لقرائتكم السبت.. سحب قرعة ثمن نهائي البطولة العربية في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجرى يوم السبت في العاصمة السعودية الرياض مراسم قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم. وتأهل إلى ثمن النهائي أندية اتحاد جدة والشباب "السعودية"، الوصل والجزيرة "الإمارات"، الإسماعيلي والاتحاد السكندري "مصر"، القوة الجوية والشرطة "العراق"، مولودية الجزائر "الجزائر"، الترجي "تونس"، أولمبيك آسفي والرجاء والوداد "المغرب"، المحرق "البحرين"، نواذيبو "موريتانيا"، شباب الأردن "الأردن".

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