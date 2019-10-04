شكرا لقرائتكم الهلال يسعى للابتعاد بالصدارة على حساب الاتفاق الجريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته والابتعاد بالصدارة، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق، في المواجهة التي يحتضنها استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في حين يبحث أهلي جدة عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يواجه مضيفه الفيحاء، ويسعى الشباب لإيقاف نزيف النقاط حينما يواجه مضيفه المتألق العدالة، وفي القصيم يواجه التعاون ضيفه أبها، في المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وستكون مهمة الهلال صعبة إذا ما أراد مواصلة انتصاراته حينما يحل ضيقاً ثقيلاً على الاتفاق المثقل بالجراح. ويأمل الهلال في أن يواصل نتائجه المميزة لاسيما بعدما وضع قدماً في نهائي دوري أبطال آسيا عقب فوزه الكاسح ذهاباً على مضيفه السد القطري 4-1.

ويواجه الروماني رزافان لوشيسكو أزمةً كبيرة تتمثل في الغيابات بسبب الإصابات التي ضربت الفريق، والذي يتقدمهم الحارس عبدالله المعيوف وزملاؤه محمد كنو ونواف العابد وسالم الدوسري والإيطالي سباستيان جوفينكو.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الأول برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن الوحدة الذي فار على مضيفه ضمك 1-صفر.

وفي المقابل يتطلع الاتفاق لإيقاف مسلسل الخسائر وسوء النتائج الذي لازم الفريق هذا الموسم بقيادة مدربه الشاب خالد العطوي والذي واجه سيلاً من الانتقادات.

وقدّم الاتفاق أداءً متذبذباً هذا الموسم الذي بدأه بفوزٍ على مضيفه الوحدة، وخسر في مباراته الثانية أمام ضيفه أهلي جدة، ليكتسح الحزم في المرحلة الثالثة بسداسية نظيفة، قبل أن يخسر آخر مرحلتين أمام الفيصلي وأبها بنتيجة 1-صفر.

لقاء سابق بين الأهلي والفيحاء

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث أهلي جدة عن استعادة نغمة الانتصارات والعودة مجدداً إلى المنافسة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء.

Advertisements

وتعادل أهلي جدة سلبياً أمام ضيفه النصر في المرحلة السابقة ليحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين.

وفي المقابل عانى الفيحاء كثيراً من سوء النتائج في مباراتيه السابقتين والتي خسرها أمام ضيفه الوحدة 1-صفر ومضيفه الرائد بثنائية نظيفة في المرحلة السابقة ليتراجع إلى المركز 12 برصيد 5 نقاط وبفارق نقطة عن ضمك صاحب المركز قبل الأخير.

فريق الشباب "أرشيفية"

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يخوض الشباب اختباراً صعباً للغاية حينما يواجه مضيفه العدالة صاحب المستويات المميزة في أول ظهور له بدوري المحترفين.

وفشل الشباب في تحقيق أي فوزٍ في آخر 4 مراحل متتالية حينما تعادل أمام الفيصلي والنصر وضمك وخسر أمام اتحاد جدة في المرحلة الماضية، في حين اكتفى بانتصار وحيد كان في المرحلة الأولى على حساب الفتح ليحتل المركز 11 برصيد 6 نقاط.

وفي المقابل يسعى العدالة لاستعادة نغمة الانتصارات عقب خسارته في اللحظات الأخيرة أمام مضيفه الفيصلي 3-1 ليبقى في المركز السابع برصيد 7 نقاط.

من مباراة التعاون السابقة أمام اتحاد جدة

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يأمل التعاون في إيقاف مسلسل الخسائر والعودة لسكة الانتصارات حينما يستضيف أبها المنتشي.

وتلقى التعاون خسارتين متتاليتين في آخر مباراتين حينما خسر أولاً من الهلال 2-1 في المرحلة الماضية، وخسر أمام اتحاد جدة 3-1 يوم الثلاثاء الماضي في مباراةٍ مؤجلة من المرحلة الثانية ليبقى في المركز 13 برصيد 4 نقاط مع تبقي له مواجهة مؤجلة ستكون أمام غريمه التقليدي الرائد.

وفي المقابل يدخل أبها المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما حقق الفريق فوزاً قاتلاً أمام ضيفه الاتفاق في المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى 7 نقاط متقدماً إلى المركز الثامن.