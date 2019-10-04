شكرا لقرائتكم بوكيتينو ينفي شائعات رحيله عن توتنهام ويؤكد تمسكه بالفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أنه لا يزال يملك ثقة لاعبيه رغم سلسلة مباريات لم يرتق بها توتنهام الإنجليزي إلى المستوى المطلوب، تجلت بخسارة مدوية بنتيجة 2-7 أمام بايرن ميونيخ الألماني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.

وحقق (سبيرز) الفوز في ثلاث من مبارياته العشر الأولى هذا الموسم، وخسر 13 مباراة من أصل 28 منذ فبراير في مختلف المسابقات. كانت الخسارة أمام العملاق البافاري بطل أوروبا في خمس مناسبات الأكبر لنادٍ إنجليزي على أرضه في تاريخ المسابقات الأوروبية.

إلا أن الأرجنتيني بقي متفائلا، وقال عشية لقاء فريقه مع مضيفه برايتون في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة من الدوري السبت، إن لاعبيه ما زالوا إلى جانبه، بمن فيهم أولئك الذين شارفت عقودهم على النهاية.

وتضم اللائحة لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن والمدافعَين البلجيكيين توبي ألدرفيرلد ويان فيرتونغن الذين تنتهي عقودهم العام المقبل.

وقال ابن الـ47 عامًا الجمعة: ليس لدي شك أن اللاعبين يريدون تقديم أفضل ما لديهم ومحاولة الفوز. أولا، هم يلعبون لأنفسهم، لعائلاتهم ومن ثم للنادي والجهاز الفني.

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وتابع المدرب الذي قاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ليفربول: لكن ليس لدي أدنى شك حيال التزامهم، إن تبقى في عقودهم أربعة أو خمسة أعوام أو حتى عام واحد.

ونفى بوكيتينو الأقاويل التي أشارت إلى أنه وصل بالفريق إلى أعلى مستويات ممكنة، مشدداً: خلال خمس سنوات ونصف، تحدثنا في كل مؤتمر صحافي عن مستقبلي، آمل أن نواصل هذه الأحاديث، فهذا يعني أننا سنمضي خمسة أعوام إضافية.

وأشار بوكيتينو الذي يشرف للموسم السادس على النادي اللندني، إلى أن الخسارة المدوية أمام بايرن أتت بعد ثلاثة أيام على فوز فريقه بعشرة لاعبين (منذ الدقيقة 31) على ساوثمبتون.

وقال مدرب إسبانيول الإسباني سابقا: لا يمكنني أن أبرر النتيجة. بالطبع لا يمكنني أن أمنع التعليقات، لكن تغيرت وجهة النظر في غضون ثلاثة أيام، الأمر الأهم واضح، وهو أننا مجموعة واحدة وسنجد سبيلا للفوز مجددا.

ودافع بوكيتينو عن لاعبه ديلي آلي الذي لم يستدعه المدرب غاريث ساوثغيت إلى تشكيلة المنتخب لمباراتي تشيكيا وبلغاريا في 11 و14 أكتوبر توالياً ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.

وأكد الأرجنتيني: ليس هناك من خلل، كرة القدم مرتبطة باللياقة البدنية وهناك بعض الفترات السيئة، وديلي بحاجة إلى الوقت للعودة إلى مستواه، يعاني من فترة صعبة الآن ولكننا بحاجة إليه لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا.