شكرا لقرائتكم منتخب سنغافورة يواجه الأردن ودياً استعداداً للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يلتقي المنتخب الأردني وضيفه السنغافوري يوم السبت على ملعب عمان الدولي في مباراة دولية ودية في كرة القدم، ضمن استعداداتهما للجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويتأهب المنتخب الأردني لاستضافة الكويت ونيبال يومي 10 و15 من الشهر الجاري، فيما يستعد المنتخب السنغافوري لملاقاة السعودية في القصيم يوم الخميس المقبل، قبل استضافة أوزبكستان في 15 الجاري.
ويلعب المنتخب الأردني في المجموعة الثانية التي يتساوى فيها بثلاث نقاط مع منتخبات الكويت وأستراليا ونيبال أمام تايوان (من دون رصيد)، علماً أن الكويت ونيبال وتايوان لعبت مباراتين.
وتتصدر سنغافورة المجموعة الرابعة بأربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لفلسطين ونقطتين لليمن ونقطة للسعودية ولا نقاط لأوزبكستان، علما بأن الأخيرتين لعبتا مباراة واحدة فقط.
وكان المنتخب الأردني استهل مشواره بالتصفيات بالفوز على مضيفه التايواني 2-1، فيما تعادلت سنغافورة مع اليمن 2-2 وفازت على فلسطين 2-1.
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