شكرا لقرائتكم سولشاير: بوغبا مهدد بالغياب عن لقاء نيوكاسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إن النجم بول بوغبا ربما يغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام نيوكاسل يوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وغاب بوغبا عن مانشستر يونايتد في المباراة التي تعادل فيها سلبيا مع مضيفه الكمار الهولندي يوم الخميس في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

Advertisements

كذلك يفتقد مانشستر جهود أنتوني مارتيال ولوك شاو منذ مباراة الفريق أمام كريستال بالاس في أغسطس الماضي بسبب الإصابات.

وقال سولشاير في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" يوم الجمعة إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مباراة يوم الأحد، حيث يتأهب للمباراة المرتقبة أمام ليفربول بعد جولة المباريات الدولية المقبلة. ولدى سؤال سولشاير عما إذا كان يتوقع عودة أي من اللاعبين المصابين قبل مباراة الأحد، قال :ربما لا.

وأضاف: هناك جولة مباريات دولية أيضا. وربما تشكل فرصة أمامنا لمنحهم ما بين عشرة و14 يوماً إضافياً للاستعداد قبل مواجهة ليفربول.