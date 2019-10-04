شكرا لقرائتكم سولشاير: بوغبا مهدد بالغياب عن لقاء نيوكاسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إن النجم بول بوغبا ربما يغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام نيوكاسل يوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها.
وغاب بوغبا عن مانشستر يونايتد في المباراة التي تعادل فيها سلبيا مع مضيفه الكمار الهولندي يوم الخميس في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
كذلك يفتقد مانشستر جهود أنتوني مارتيال ولوك شاو منذ مباراة الفريق أمام كريستال بالاس في أغسطس الماضي بسبب الإصابات.
وقال سولشاير في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" يوم الجمعة إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مباراة يوم الأحد، حيث يتأهب للمباراة المرتقبة أمام ليفربول بعد جولة المباريات الدولية المقبلة. ولدى سؤال سولشاير عما إذا كان يتوقع عودة أي من اللاعبين المصابين قبل مباراة الأحد، قال :ربما لا.
وأضاف: هناك جولة مباريات دولية أيضا. وربما تشكل فرصة أمامنا لمنحهم ما بين عشرة و14 يوماً إضافياً للاستعداد قبل مواجهة ليفربول.
كانت هذه تفاصيل خبر سولشاير: بوغبا مهدد بالغياب عن لقاء نيوكاسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.