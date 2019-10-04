تطورات جديدة في أزمة الزمالك والفريق السنغالي.. «جينيراسيون» يستعين بفيديو مترجم لتجاوزات «مرتضي».. وعضو بالكاف: سنتخذ القرار الصحيح.. والقلعة البيضاء تجهز أوراقها

الموجز

بعد الأزمة التى شهدتها مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الأفريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.

بيان ناري

نشر الموقع الرسمي لنادي جينيراسيون فوت السنغالي، بيان رسمي يدين تصريحات رئيس نادي الزمالك تجاه الفريق، وأيضا فاطمة سامورا، أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمشرف على الاتحاد الأفريقي حاليا.

فيديو مترجم لمرتضي

واستعان النادي بفيديو مترجم لتصريحات رئيس الزمالك خلال برنامج «الزمالك اليوم»، وهو يتجاوز في حق فاطمة سامورا، وتسألوا كيف لا يتم معاقبته، وهو يهين كل المنظومة الرياضية.

موقفنا صحيح

وأضاف الفريق عبر موقعه الرسمي: "رئيس الزمالك هاجم إدارة جيرنراسيون بشكل واضح خلال كل تصريحاته السابقة، وهذا يثبت أنه يشعر بالقلق الواضح، لأنه يعلم أن موقفنا صحيح، وقررنا شكواه في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأبدوا استيائهم من اتهامهم بتقاضي أموال لافتعال أزمة مع نادي الزمالك، وعدم خوض المباراة وأنهم مرعوبين من مواجهة الأبيض.

8 أكتوبر

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن قرار الاتحاد الأفريقي يوم 8 أكتوبر، لحسم موقع المباراة بشكل نهائي، سواء باعتبار أحد الفريقان فائزا أو إعداتها.

عضو لجنة المسابقات

قال الحاجي جاولا، عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن اللجنة ستقوم باتخاذ القرار الصحيح فيما يخص ملف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال.

وكان الكاف قد قرر تعليق نتيجة المباراة والتي أقيمت الأحد الماضي في برج العرب ولم يحضرها الفريق السنغالي والذي اعترض مسؤولوه على تغيير ملعب وموعد المواجهة.

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وأضاف جاولا من خلال تصريحات لموقع "مصراوي" اليوم الجمعة: "لجنة المسابقات في الكاف ستقوم باتخاذ القرار الصحيح في ملف الزمالك وجينيراسيون فوت، هذه اللجنة جيدة، والقرار الصحيح هو ما سيتم اتخاذه."

هجوم رئيس الزمالك

وشن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا على الكاف من خلال برنامج الزمالك اليوم كما أبدى تخوفه من أن يتحيز الكاف للنادي السنغالي.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا خلال الأيام الماضية أعلن فيه عن كامل الدعم للنادي الزمالك في هذه القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مسابقات الأندية بالكاف ستعقد اجتماعًا يوم 8 من الشهر الجاري من أجل حسم ملف هذه المباراة.

مسئولو الزمالك يجهزون أوراقهم

يجهز مسئولو نادى الزمالك، كافة الأوراق الخاصة بمباراة الأزمة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، التى كان من المقرر اقامتها يوم الأحد الماضى، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وبدأ مسئولو القلعة البيضاء فى ترتيب أوراقهم وتجهيز كافة المستندات التى تثبت براءتهم فى أزمة مواجهة بطل السنغال، تحسبًا لصدور قرار مفاجئ من الاتحاد الأفريقى "الكاف"، يقضى بمعاقبة الفارس الأبيض، أو يصبح القرار فى صالح الفريق السنغالى.

خطابات الكاف

وكشفت الخطابات التي خرجت من "الكاف" في أزمة الزمالك وجينيراسيون، وجود انقسام حاد داخل الاتحاد الإفريقي، بين كبار الموظفين والمسئولين، الأمر الذي قد يكون سببًا في قرار صادم لجماهير الزمالك، بإعادة لقائهم مع جينيراسيون.

وبحسب المستندات المرسلة من "الكاف"، يظهر توقيع أنتوني بافوي السكرتير العام الثاني للكاف، على الخطاب الأول المرسل لنادي الزمالك واتحاد الكرة المصري، بموافقة الاتحاد الإفريقي على تأجيل المباراة، وصحة موقف الزمالك من الأمر، وهو الخطاب الذي يعتمد عليه مسئولو القلعة البيضاء، لضمان احتساب نقاط اللقاء لصالحهم، واعتبار الفريق السنغالي منسحبًا.

خطابات مختلفة

في الوقت نفسه ظهر أن الخطاب الثاني الذي صدر بعدم اعتماد انسحاب الفريق، وانتظار قرار نهائي من الكاف، موقعًا من السكرتير العام الاول للاتحاد الإفريقي معاذ حجي، وهو الشخص المفوض والمسئول الأول عن أي مراسلات بين الكاف والاتحادات الأهلية، ما يجعل الأمور تنقلب في صالح الفريق السنغالي.

كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الأفريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.