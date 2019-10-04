على خطى «دروجبا وإيتو» في أوروبا.. 3 أرقام مميزة لـ«صلاح» بعد إنقاذ ليفربول من ثورة سالزبورج.. وقائمة الهدافين الإفارقة بـ«تشامبيونز ليج»

الموجز

بعد تسجيل النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هدفين وأنقذ فريقه من انتفاضة ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، أصبح صاحب الـ27 عامًا ثالث لاعب أفريقي فقط يصل رصيده إلى 20 هدفًا في دوري أبطال أوروبا باستثناء التصفيات، بعد الإيفواري ديدييه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو.

انقذ ليفربول

وأنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي من انتفاضة ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، ليقود الفريق الأحمر لانتزاع فوز مثير (4-3) على ملعب "آنفيلد" بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عاد الدولى المصرى محمد صلاح للتألق مجدداً مع فريقه ليفربول، بعدما قاده لتحقيق فوز صعب على فريق ريد بول سالزبورج النمساوى، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، أحرز "مو" ثنائية منها.

دوري أبطال أوربا

جاء ذلك فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، ليحقق الريدز الانتصار الأول له فى البطولة الأوروبية، ويرتفع رصيده إلى ثلاث نقاط متساوياً مع سالزبورج الذى يحل فى المركز الثانى بفارق الأهداف.

الصحف الإنجليزية

وألقت الصحف الإنجليزية الضوء على محمد صلاح بعد تألقه، وإحراز هدفين، من بينها هدف الفوز، حيث ركزت صحيفة "ذا صن" على الفرعون المصرى، وكتبت: "محمد صلاح وُجد ليقتل"، بعد هدفه الذى اقتنص به ثلاث نقاط للريدز، فى حملة الدفاع عن لقبه.

ديلي ميل تُشيد بمحمد صلاح

وأكدت صحيفة "ديلى ميل" أن محمد صلاح صنع الفارق مع ليفربول بعد تسجيله هدفين فى شباك سالزبورج، مشددة أن هدف "مو" أهدى لفريقه الفوز، بعدما كانت المباراة فى طريقها للتعادل، أما صحيفة ديلى ستار، فأشادت بمحمد صلاح والدور الذى لعبه فى مباراة سالزبورج، موضحة أن الفرعون المصرى هو صاحب الكلمة الأخيرة فى اللقاء.

ميرور

وقالت صحيفة "ميرور" إن محمد صلاح نجح فى تهديد مرمى سالزبورج، خلال العديد من الكرات، وسجل هدفين، وأخمد ثورة سالزبورج الذى عاد من بعيد فى المباراة.

ديلي إكسبريس

وسلطت صحيفة ديلى إكسبريس الضوء على أداء ليفربول فى المباراة وخاصة محمد صلاح وساديو مانى، موضحة أنه على الرغم من اهتزاز أداء ليفربول الدفاعى، فإن «مو» كان فى الموعد، وأنقذ فريقه من تعادل مخيب وسط جماهير الريدز على ملعب أنفيلد، وأشارت أيضاً إلى أن السنغالى ساديو مانى قدم مباراة رائعة، وسجل هدفاً مميزاً خلال المباراة.

تجاهل الاتحاد الأوربي

ورغم تألق محمد صلاح، فإن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم تجاهل وضع الفرعون المصرى ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة الأفضل فى الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث ضمت القائمة كلاً من لويس سواريز من برشلونة، وسيرجى جنابرى من بايرن ميونيخ، وإيمانويل بونافونتور من كلوب بروج، وأشرف حكيمى من بوروسيا دورتموند.

أرقام مميزة

وحقق محمد صلاح العديد من الأرقام المميزة بعد هدفيه فى شباك سالزبورج، حيث رفع «صلاح» رصيده من الأهداف على ملعب "أنفيلد" بمسابقة دورى أبطال أوروبا إلى 12 هدفاً فى 13 مباراة، وبات ثانى أفضل هداف فى تاريخ الريدز على ملعب بأوروبا خلف ستيفن جيرارد الذى يحتل الصدارة برصيد 18 هدفاً، كما احتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة الهدافين التاريخيين لنادى ليفربول بدورى الأبطال برصيد 17 هدفاً، خلف جيرارد صاحب الـ21 هدفاً، ويحل ثالثاً ساديو مانى برصيد 15 هدفاً.

20هدفًا في 42 مباراة

صلاح سجل 20 هدفًا في 42 مباراة لعبها بمسابقة دوري أبطال أوروبا حتى الآن، بواقع 17 هدفًا مع فريقه الحالي ليفربول، هدفين مع بازل السويسري موسم (2013-14)، وهدف بقميص روما الإيطالي (2015-16).

كما اقترب صلاح بالـ17 هدفًا التي سجلها مع ليفربول من لاعب الوسط الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة الفريق السابق الذي أحرز 21 هدفًا في تشامبيونزليج، كأفضل هدّاف للريدز في المسابقة القارية الأغلى بأوروبا.

وباحتساب الهدف الذي سجله صلاح في التصفيات المؤهلة أمام هوفنهايم، سيملك صلاح مع ليفربول 18 هدفًا في وصافة الهدافين التاريخيين لليفربول في المسابقة، خلف جيرارد صاحب الرقم القياسي برصيد 30 هدفًا.

ثاني هدافي ليفربول

كما يعتبر الفرعون المصري ثاني هدافي ليفربول في دوري الأبطال على ملعبه "آنفيلد"، حيث أحرز 12 هدفًا في 13 مباراة بالمسابقة شاملة التصفيات، ليبتعد عن جيرارد (صاحب الـ18 هدفًا في آنفيلد) بفارق ستة أهداف.

يُذكر أن هذا الموسم (2019-2020) هو السادس لصلاح في دوري أبطال أوروبا، ليسجل حتى الآن 24 هدفًا في 52 مباراة لعبها حتى الآن مع بازل وروما وليفربول، باحتساب العشر مواجهات التي خاضها بالتصفيات.

قائمة الهدافين الأفارقة في تشامبيونز ليج:

1- الإيفواري ديدييه دروجبا - 44 هدفًا (مارسيليا، تشيلسي، جالطة سراي).

2- الكاميروني صامويل إيتو - 30 هدفًا (ريال مدريد، ريال مايوركا، برشلونة، إنتر ميلان، تشيلسي).

3- المصري محمد صلاح - 20 هدفًا (بازل، روما، ليفربول).

4- السنغالي ساديو ماني - 15 هدفًا (ليفربول).

4- الإيفواري سيدو دومبيا - 15 هدفًا (سسكا موسكو، بازل، سبورتنج لشبونة).

4- الجابوني بيير إمريك أوباميانج - 15 هدفًا (بروسيا دورتموند).

قائمة هدافي ليفربول في تشامبيونز ليج:

Advertisements

1- الإنجليزي ستيفن جيرارد - 21 هدفًا.

2- المصري محمد صلاح - 17 هدفًا.

3- السنغالي ساديو ماني - 15 هدفًا.

3- البرازيلي روبرتو فيرمينو - 14 هدفًا.

قائمة هدافي ليفربول في تشامبيونز ليج على ملعب "آنفيلد":

1- الإنجليزي ستيفن جيرارد - 14 هدفًا.

2- المصري محمد صلاح - 11 هدفًا.

3- البرازيلي روبيرتو فيرمينو - 7 أهداف.

4- السنغالي ساديو ماني - 6 أهدافٍ.

قائمة الهدافين الأفارقة في تشامبيونز ليج (شاملة التصفيات):

1- الإيفواري ديدييه دروجبا - 44 هدفًا (مارسيليا، تشيلسي، جالطة سراي).

2- الكاميروني صامويل إيتو - 33 هدفًا (ريال مدريد، ريال مايوركا، برشلونة، إنتر ميلان، تشيلسي).

3- المصري محمد صلاح - 24 هدفًا (بازل، روما، ليفربول).

4- الإيفواري سيدو دومبيا - 19 هدفًا (سسكا موسكو، بازل، سبورتنج لشبونة).

5- الجابوني بيير إمريك أوباميانج - 15 هدفًا (بروسيا دورتموند).

6- السنغالي ساديو ماني - 15 هدفًا (ليفربول).

7- الكاميروني فينسنت أبوبكر - 14 هدفًا (بورتو، باكشتاش).

7- الليبيري جورج ويا - 14 هدفًا (باريس سان جيرمان، ميلان).

7- التوجولي إيمانويل أديبايور - 14 هدفًا (موناكو، آرسنال، ريال مدريد، باشاكشهر).

قائمة هدافي ليفربول في تشامبيونز ليج (شاملة التصفيات):

1- الإنجليزي ستيفن جيرارد - 30 هدفًا.

2- المصري محمد صلاح - 18 هدفًا.

3- البرازيلي روبرتو فيرمينو - 15 هدفًا.

3- السنغالي ساديو ماني - 15 هدفًا.

4- الويلزي إيان راش - 14 هدفًا.

6- الإنجليزي تيري مكديرموت - 12 هدفًا.

قائمة هدافي ليفربول في تشامبيونز ليج على ملعب "آنفيلد" (شاملة التصفيات):

1- الإنجليزي ستيفن جيرارد - 18 هدفًا.

2- المصري محمد صلاح - 12 هدفًا.

3- البرازيلي روبيرتو فيرمينو - 8 أهداف.

4- السنغالي ساديو ماني - 6 أهداف.