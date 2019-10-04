«توقع نتيجة مباراة وأكسب مليون جنيه».. تفاصيل مسابقة تركي آل الشيخ لـ3 فائزين في 6 اكتوبر

الموجز

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عن مسابقة جديدة من سلسلة مسابقاته، التي يعلنها عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

وتدور المسابقة الجديدة حول توقع نتيجة مباراة الميريا أمام نادي ديبورتيفو لاكورونيا، المقرر لها أن تعقد في 6 أكتوبر 2019 الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لـ تركي آل الشيخ: "جائزة بثلاث ملايين جنيه لثلاثة فائزين.. مليون جنيه لكل فائز.. شير ولايك وتابع صفحات النادي على السوشال ميديا وصفحاتي.. توقع صح وإن شاء الله تكون من نصيبك.. السؤال لهذا اليوم هو توقع نتيجة مباراة الميريا ديبورتيفو لاكورونيا القادمة 6 أكتوبر 2019 الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب".

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وتأتي الفكرة الدعائية بهدف جذب الجمهوري العربي لتشجيع النادي الإسباني إضافة لزيادة عدد المعجبين بصفحات تركي آل الشيخ على "السوشيال ميديا".