أزمة جديدة تضرب القلعة البيضاء.. جنش: اتحاد الكرة تكفل بعلاجي.. والزمالك لم يمنحني مقدم عقدي دون سبب

الموجز

بوادر أزمة جديدة، ستضرب نادي الزمالك، بعدما طالب محمود عبدالرحيم جنش، حارس الفريق، بالحصول على مقدم تعاقده.

اتحاد الكرة

شكر محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، اتحاد الكرة المصري بشأن التكفل بمصاريف علاجه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، متسائلا في الوقت ذاته عن أسباب عدم صرف ناديه مقدم تجديد تعاقده حتى الآن.

تحمل تكاليف علاجي

وكتب جنش عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام": "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على تحمل كافة تكاليف علاجي حتى الأن وأشكر جمهور نادي الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتي في تخطي الأزمة والعودة سريعا إلى الملعب، فدمتم لي خير أخوة".

لم احصل على مقدم تعاقدي من الزمالك

واستطرد جنش: "أؤكد أني لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادي الزمالك حتى الأن، ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتي؟ أو بسبب شيء أخر".

Advertisements

جنش تعرض للإصابة مع المنتخب

وتعرض جنش للإصابة بقطع في وتر إكيليس في أثناء التدريبات مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي استضافات مصر منافساتها من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين، قبل توديعها مبكرا بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد من دور الستة عشر.

إصابة جنش

حالة من الضيق والغضب الشديد سيطرت على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق بقطع في وتر أكيلس خلال التدريبات الأخيرة مع منتخب مصر استعدادا لمواجهة أوغندا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

نقص بحارس المرمي

حيث يعاني الفريق حاليا من نقص في مركز حراسة المرمى وخاصة أن عماد السيد الحارس الاخر يشارك حاليا فى تدريبات الفريق بيده اليسرى فقط ولا يستخدم يده اليمنى المصابة وامامه مدة أقصاها 15 يوم حتى يشارك بشكل طبيعي وهو ماجعل ايمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق في أزمة كبيرة لأن الفريق حاليا يمتلك حارس واحد جاهز وهو عمر صلاح.