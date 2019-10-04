الأردن وسنغافورة وديا استعدادا للتصفيات المزدوجة









اسماء السيد - يلتقي المنتخب الأردني وضيفه السنغافوري السبت على ملعب عمان الدولي في مباراة دولية ودية في كرة القدم ضمن استعداداتهما للجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويتأهب المنتخب الأردني لاستضافة الكويت ونيبال يومي 10 و15 من الشهر الجاري، فيما يستعد المنتخب السنغافوري لملاقاة السعودية في القصيم يوم الخميس المقبل، قبل استضافة اوزبكستان في 15 الجاري.

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ويلعب المنتخب الأردني في المجموعة الثانية التي يتساوى فيها بثلاث نقاط مع منتخبات الكويت واستراليا ونيبال أمام تايوان (من دون رصيد)، علما بأن الكويت ونيبال وتايوان لعبت مباراتين.

وتتصدر سنغافورة المجموعة الرابعة بأربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لفلسطين ونقطتين لليمن ونقطة للسعودية ولا نقاط لأوزبكستان، علما بأن الأخيرتين لعبتا مباراة واحدة فقط.

وكان المنتخب الأردني استهل مشواره بالتصفيات بالفوز على مضيفه التايواني 2-1، فيما تعادلت سنغافورة مع اليمن 2-2 وفازت على فلسطين 2-1.