شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى لجنش: كان المفروض تستحمل ظروف النادي.. والحارس يرد"عقدي مش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك على الرد على محمود عبد الرحيم جنش حارس العرين الأبيض بشأن استفسار الأخير عن تأخر حصوله على مقدم تعاقده مع نادي الزمالك.

وعلق أمير مرتضى على صورة جنش عبر موقع انستجرام قائلاً: ارد عليك قدام الناس علشان حقك و حقهم يعرفوا لأنك سألتني قبل كدة ورديت عليك بيني و بينك لما جيتلك البيت ورغم ان نظام الفريق منع الكلام في الاعلام و السوشيال ميديا بس هرد عليك.

أضاف المشرف على فريق الكرة بالزمالك: لا السبب مش اصابتك طبعاً يا كابتن .. تقدر تسأل كل زمايلك في الفريق على مقدم الموسم الجديد حصلوا عليه ولا لأ !! جميع اللاعيبن بإستثناء اتنين لاعيبة فقط هما اللي حصلو على المقدم علشان كان عندهم ظروف طارئة يعني مثلاً فرجاني و بو طيب طارق حامد و محمود علاء و الونش و محمد حسن زيزو وعمر السعيد و عبدالله جمعة واوباما و غيرهم لسة مخدوش مقدم الموسم الجديد .

وعن حصول اللاعبين الجدد على مستحقاتهم قال أمير: اما بالنسبة للاعيبة الجديدة(الصفقات ) فالطبيعي ان يقبض المقدم مع التوقيع وفي برضه ناس لسة مقبضتش وقالو مفيش مشكلة نقبض مع زمايلنا .

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واستطرد المشرف على الكرة بالزمالك: كان ممكن نبيع طارق حامد او محمود علاء او فرجاني و ندخل فلوس كتير النادي و ساعتها مكانش هيكون في ازمة سيولة بس ده كان ضد مصلحة الفريق .. كان ممكن منشتريش عواد وابو جبل و اوناجم وبن شرقي بالمبالغ دي و نجيب بدايل ارخص و نوفر برضه فلوس .. بالإضافة لمديونيات اكتر من 5 مليون دولار على الزمالك اتدفعوا كلهم السنة دي ومشاكل مع الفيفا عقوبتها خصم نقاط و وقف شراء و بيع لاعيبة لمدة 3 مواسم في حالة عدم السداد و اخرها كان من يومين.

واختتم أمير: عالعموم انت من كباتن الفريق و المفترض انك تستحمل زي ما زمايلك مستحملين ايه المشكلة فلوس تتأخر كام يوم!! زي ما الموسم اللي فات كنتوا بتاخدوا 4 و 5 اضعاف المكافأت ...بتمنالك الشفاء.

ليرد جنش: أن برضه هرد علي حضرتك ان انا برضة عندي ظروف وكلمتك كتير وخليت وكيلي يكلمك وكلمت كابتن زاهر وجيت النادي وحضرتك خليتني قاعد 6 ساعات عشان 200 ألف جنية وفي الاخر حضرتك كلمت وكيلي قولتله أدي جنش 150 ألف جنية من معاك وعلى العلم انا برضه عقدي مش كبير زي أغلب اللاعبين اللي حضرتك ذكرتهم وبعدين سؤال بس هو حد استحمل النادي اكتر مني زدا مش كلامي دا كان كلام حضرتك.



امير مرتضى