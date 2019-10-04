شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أسوان يتحدث عن مواجهة الأهلى فى الدورى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق أسوان أن مواجهة الأهلى فى التوقيت الحالى أمراً صعباً، موضحاً أنه لم يكن يتمنى اللعب أمام الأهلى فى الأسابيع الأولى من عمر مسابقة الدورى.

ويلعب الأهلى مع أسوان فى الثالثة عصر غد السبت بأسوان فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز التى خاض فيها الأحمر مباراتين حتى الآن أمام سموحة والإنتاج الحربى انتهتا بفوز الأحمر بهدف نظيف ورباعية نظيفة على التوالى.

فيما خسر أسوان من المقاصة 2 / 3 فى الجولة وتعادل فى الجولة الثانية مع إف سى مصر.

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وأوضح عبد العاطى، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه كان يتمنى أن تتأجل مواجهة الأهلى عدة أسابيع حتى يحصل لاعبو فريقه على الثقة اللازمة للعب أمام الكبار سواء كان الأهلى أم الزمالك أم غيرهما من الفرق الكبيرة.

واستطرد عبد العاطى: ورغم ذلك نحن جاهزون للأهلى لدينا لاعبين يمتلكون خبرة الدورى الممتاز.. سنبذل أقصى ما لدينا فى لقاء الغد .. درسنا الأهلى جيداً وسنحاول إيقاف نقاط القوة فيه وما أكثرها من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُرضى جماهير أسوان الوفيّة.

وأكد المدير الفنى لأسوان أن لاعبى الفريق يتدربون بحماس وإصرار من أجل تقديم عرض قوى أمام الأهلى، مُتمنياً أن يحالف التوفيق فريقه فى لقاء الغد المُرتقب الذى نخوضه وسط ارتفاع معنويات لاعبى الأهلى بعد انتصاراتهم الأخيرة محلياً وأفريقياً.