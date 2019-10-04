شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه وحجازى يصلان القاهرة الأحد للانضمام لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل محمود تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزى ومنتخب مصر إلى القاهرة يوم الأحد المقبل للانضمام لمعسكر الفراعنة الذى ينطلق الاثنين المقبل فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

وينطلق معسكر المنتخب يوم 7 إلى 15 أكتوبر، ويتخلله مباراة ودية يوم 14 أمام منتخب بتسوانا بالقاهرة.

كما يصل أحمد حجازى لاعب وست بروميتش يوم الأحد قادما من إنجلترا للانضمام لقائمة منتخب مصر.

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يعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى يوم الأحد أسماء اللاعبين المحليين لمعسكر مباراة بتسوانا المقرر لها 14 أكتوبر الجارى فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

من المقرر أن تضم القائمة 23 لاعبا بعدما سبق وأعلن اختيار 4 محترفين هم محمود تريزيجيه وأحمد حجازى ومحمد الننى وأحمد حسن كوكا.

ويخوض المنتخبان الأول والأولمبى معسكرا مغلقا فى نفس التوقيت وتحديدا فى الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر، إلا أن المنتخب الأولمبى مقبل على بطولة أمم افريقيا المؤهلة للأولمبياد.