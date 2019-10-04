عمومية اليد تعتمد الميزانية وخطة نشاط الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت، منذ قليل، الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة اليد بعد اكتمال النصاب القانونى لحضور الأعضاء، ووافقت الجمعية العمومية على اعتماد ميزانية الاتحاد وخطة النشاط المحلى للموسم الجديد 2019 /2020 وفقا لتأكيدات أحد أعضاء مجلس الإدارة.
وتقام حاليا العمومية غير العادية من أجل عرض مسئولو اتحاد اليد مقترحا على أعضاء الجمعية العمومية بتخصيص بند الـ8 سنوات، حيث إن المقترح الأقرب هو أن يصبح 3 دورات على منصب الرئيس، ودورة إضافية على أى منصب آخر، بدلا من تطبيقه دورتين على التواجد فى مجلس الإدارة، أو التوصل إلى رؤية أخرى من جانب أعضاء العمومية.
تأتى إقامة العمومية غير العادية فى ظل رغبة المجلس الحالى فى استقرار المنظومة حتى الانتهاء من مونديال 2021، حيث تزامن موعد الانتخابات المقبلة عقب الدورة الأولمبية طوكيو 2020 مباشرة، واقتراب تنظيم مصر كأس العالم 2021 فى يناير، مشيرا إلى أنه تم عرض التمديد على وزارة الرياضة إلى المجلس الحالى دورة، إضافية إلى أن ذلك يتعارض من القانون مما جاء بالرفض.
جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يتم إجراء بند انتخاب على مقعد نائب مجلس الإدارة الشاغر بعد تقديم خالد العوضى الاستقالة من منصبه، إلا أنه لم يترشح أحد.
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