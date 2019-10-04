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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة العديد من الأحداث الرياضية المهمة، التى كان أبرزها جنش يستفسر عن سبب تأخر مقدم تعاقده مع الزمالك، وفايلر يمنح لاعبى الأهلى راحة 48 ساعة عقب مباراة أسوان.

جنش يستفسر عن سبب تأخر مقدم تعاقده مع الزمالك

تعجب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، متسائلاً عن السبب فى هذا هل هو بسب الإصابة أم شىء آخر؟.

فايلر يمنح لاعبى الأهلى راحة 48 ساعة عقب مباراة أسوان

استقر الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلرعلى منح لاعبى الفريق راحة 48 ساعة عقب مباراة أسوان غداً فى الدورى، خاصة أن الأهلى ليس أمامه ارتباطات قريبة عقب مباراة أسوان.

الزمالك يستعجل وصول مدرب الأحمال الجديد بعد تغيير منصب أنطونيو

ينتظر مسئولو الزمالك، وصول مدرب أحمال الفريق الجديد خلال الـ48 ساعة الجارية للانضمام إلى الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة الصربى ميتشو، وذلك بعد الاستعانة باليونانى أنطونيو فى منصب المشرف على برنامج اللياقة البدنية بالنادى باستثناء الفريق الأول بناءً على رؤية ميتشو المدير الفنى للفريق.

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اتحاد السلاح يدعو سفراء الدول لحضور افتتاح بطولة العالم للرواد

وجه اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى الدعوة إلى سفراء 45 دولة لحضور افتتاح بطولة العالم للرواد للسلاح المقرر انطلاق منافساتها غدا السبت.

صالح جمعة يتدرب مع 6 لاعبين فى التتش تحت إشراف شعيب

قاد شعيب سيكوك محلل الأداء بالأهلى، صباح اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، مران اللاعبين الغائبين عن مباراة أسوان، حيث شارك فى المران سبعة لاعبين هم: على لطفى، أحمد طارق سليمان، سعد سمير، حسين السيد، صالح جمعة، محمد محمود، عمار حمدى.

الزمالك يختبر عبد الغنى بعد تجدد إصابته فى الفوز على المقاصة

يخضع محمد عبد الغنى مدافع الزمالك لاختبار طبى جديد على هامش استعدادات الفريق الأبيض لمواجهة نادى مصر، فى المباراة التى ستجمع الفريقان، بعد غد الأحد، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

رجال الطائرة يخسرون أمام السامبا 3 / 1 فى مونديال اليابان

خسر منتخب مصر الأول للكرة الطائرة من نظيره البرازيلى بنتيجة 3 / 1 فى ثالث مواجهات الفراعنة بكأس العالم المقام حاليا فى اليابان.