فايلر يستعين بالوديات لتجهيز ثنائى الأهلى.. إعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى متابعة أكثر من لاعب عائد من إصابة طويلة بالمشاركة مباريات ودية قبل الدفع بهم فى المباريات الرسمية.
واستعاد الاهلى خلال الفترة الماضية أكثر من لاعب تعرض لأصابة طويلة وتحديداً سعد سمير ومحمد محمود حيث تماثل الأول من إصابة في الركبة تعرض خلال في شهر أبريل الماضى فيما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبى فى يناير الماضى.
وينوي فايلر إقامة مباراة ودية أو أكثر يُشارك فيها سعد سمير ومحمد محمود وغيرهم من اللاعبين الذين لم يشاركون مع الفريق حتى الأن من أجل متابعتهما عن قرب وتجهيزهم للمشاركة فى المباريات الرسمية.
ويتوقف الدوري بعد 48 ساعة بسبب إنشغال المنتخبين الأول والأولمبي بمباريات ودية خلال الفترة المقبلة على أن يعود الأحمر للمباريات الرسمية يوم 19 أكتوبر الجاري بمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة للدوري.
ويلعب الاهلي مع أسوان في الثالثة من عصر غداً ، السبت، باسوان فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز التى خاض فيها الأحمر مباراتين حتى الأن أمام سموحة والأنتاج الحربي إنتهتا بفوز الأحمر بهدف نظيف ورباعية نظيفة على التوالى.
ورغم مشاركة سعد سمير ومحمد محمود في التدريبات الجماعية الأخيرة للأهلى إلا أن المدير الفنى للفريق يتطلع لأقامة مباراة ودية أو أكثر خلال الفترة المقبلة للدفع بالثنائى ومشاهدتهما وتجهيزهما للأرتباطات الرسمية المقبلة.
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