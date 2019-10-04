شكرا لقرائتكم خبر عن جذع فى الرباط الداخلى للركبة يبعد أحمد عادل عن المقاصة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب أحمد عادل عبد لمنعم حارس مرمى نادي مصر المقاصة عن المشاركة مع الفريق الفيومي لمدة عشر أيام بعد تعرضة للإصابة بجذع في الرباط الداخلي للركبة، حيث يخضع حارس الفريق الفيومي لجلسات علاج طبيعي قبل أن يبدأ في مرحلة التدريبات التأهيلية.

كان الجهاز الفني للمقاصة قد استبعد أحمد عادل عبد المنعم من مباراة الزمالك التي أقيمت أمس بمنافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، ويواصل عادل الغياب عن الفريق الفيومي في مباراة الجونة المرتقب إقامتها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري.

ويمتلك المقاصة ثلاث نقاط في رصيده حتى الآن بعد أول جولتين من عمر المسابقة المحلية، حيث فاز أبناء الفيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الأولى على أسوان، قبل أن يخسر أمام الزمالك بهدف نظيف.

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كان الفريق الفيومي قد سافر اليوم إلى الجونة استعداداً لمواجهة الفريق الساحلي، حيث فضل الجهاز الفني للمقاصة السفر مبكراً تجنباً لتعرض الفريق للإرهاق.

ويطمح المقاصة في اقتحام المربع الذهبي في الموسم الجاري بعد التدعيمات القوية التي قام بها الفريق في موسم الانتقالات الصيفية الماضي والتي كان أبرزها محمد ابراهيم لاعب وسط الزمالك السابق وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز القادم على سبيل الاعارة إلى المقاصة.