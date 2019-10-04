نشرة أخبار سوبر كورة.. الأهلى فى أسوان.. وجنش يهاجم الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الصيام التهديفى استمرت 134 يومًا دون تسجيل أى هدف مع برشلونة ، احصائيات فرضتها الساحرة المستديرة على معشوقها ليونيل ميسي ، وذلك حتى يوم الأحد المقبل عندما يستضيف البلوجرانا نظيره إشبيلية على ملعب كامب نو فى الجولة الثامنة للدورى الإسبانى.

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