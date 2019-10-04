شكرا لقرائتكم خبر عن 3 منتخبات تطلب مواجهة المنتخب الأولمبى فى معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المنتخب الأولمبى عروضا من منتخبات جنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار لمواجهتهم ودياً خلال معسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه فى الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجارى، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التى قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، المنتخب النيجيرى على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.

وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة على تأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

يحسم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب مصير ودية الفراعنة والمنتخب الذى سيواجهه خلال 24 ساعة المقبلة.