مصر تخسر أمام البرازيل في كأس العالم للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

خسر المنتخب المصري بصعوبة أمام نظيره البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط، ضمن منافسات كأس العالم للكرة الطائرة، التي تستضيفها الأراضي اليابانية في شهر أكتوبر الجاري.

وفاز المنتخب البرازيلي بالشوط الأول بنتيجة 25-19 قبل أن يتعادل المنتخب المصري بفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-21، وتقدم المنتخب البرازيلي مجددًا بفوزه 25-19 في شوط المباراة الثالث، قبل أن يقتنص الشوط الرابع بصعوبة بنتيجة 25-22 ليفوز بالمواجهة.

وتراجع المنتخب المصري إلى المركز الخامس في جدول ترتيب كأس العالم للكرة الطائرة، برصيد 6 نقاط، بعدما فاز بمواجهتيه الافتتاحيتين، بنتيجة 3-1 على أستراليا وبالنتيجة ذاتها على إيران، قبل الخسارة أمام البرازيل.

ويعد المنتخب البرازيلي أحد أبرز عمالقة العالم في لعبة الكرة الطائرة، حيث تأهل للمباراة النهائية في بطولة العالم في النسخ الخمس الأخيرة، وفاز باللقب أعوام 2002، 2006 و2010، وحل وصيفًا في نسختي 2014 و2018 خلف نظيره البولندي.