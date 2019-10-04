اشتباه في إصابة نجم الزمالك بالصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - علاء أحمد:

يشتبه الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إصابة محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق بقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة المقاصة الأخيرة في الجولة الثانية للدوري.

وأكد مصدر بالجهاز الطبي للفريق أن هناك اشتباهًا في إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، ومن المقرر أن تثبت الأشعة التي خضع لها اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية الحالة النهائية للاعب وحقيقة الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض محمود عبدالعزيز للإصابة في الدقائق الأخيرة للمباراة ولم يتمكن من استكمال المباراة وغادر الملعب على سيارة الإسعاف.

جدير بالذكر أن محمود عبدالعزيز تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء وجوده مع الإسماعيلي ثم عانى من نفس الإصابة مع سموحة ناديه السابق.