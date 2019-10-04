استدعاء ثلاثي الإسماعيلي للمشاركة مع منتخبات بلادهم

استقبل النادى الإسماعيلى فاكسا من الاتحاد المصرى لكرة القدم باستدعاء منتخب غينيا بيساو للاعب بيكيتي سيلفا والمنتخبالناميبي بيكيتي سيلفا ومنتخب العراق لهمام طارق.
من أجل المشاركة مع منتخباتبلادهم فى مباريات تصفيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢.
حيث يلعب منتخب غينيا بيساو مع إسواتينى ومنتخب ناميبيا مع مدغشقر ومنتخب العراق مع هونج كونج.
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