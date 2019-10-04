صبحى والحسينى يفتتحان بطولة العالم لرواد السلاح غدًا

يفتتح غدًا السبت وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ورئيس اتحاد السلاح عبدالمنعم الحسينى بطولة العالم لرواد السلاح التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر الجارى تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وذلك بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى تمام الثالثة عصرًا. يشارك فى البطولة 45 دولة من مختلف أنحاء العالم ويمثلهم 694 لاعبًا ولاعبة يتنافسون فى مسابقات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة وسلاح السيف.

قال رئيس اتحاد السلاح عبدالمنعم الحسينى، إن مصر يمثلها فى البطولة 20 من بينهم ثلاث سيدات يطمحون فى تحقيق إنجاز للفراعنة فى البطولة.

تابع البطولة تشهد منافسات للفردى والفرق لثلاث مراحل هى فوق 50 و 60 و70 عامًا رجال وسيدات.

قال:"إنه سيكون هناك حفل افتتاح مبسط يعقبه تكريم رموز اللعبة فى مصر من الذين ما زالوا على قيد الحياة تقديرًا لما قدموه لمصر طوال مشوارهم مع اللعبة".

وتابع :"اتحاد السلاح يستهدف من البطولة فى المقام الأول تقديم أفضل صورة حضارية معبرة عن مصر وشعبها والترويج للسياحة".

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