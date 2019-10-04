برونو صانع ألعاب البرازيل: منتخب مصر اجهدنا لتحقيق الفوز

أكد برونو صانع ألعاب منتخب البرازيل الأول للكرة الطائرة عقب انتهاء المباراة التي جمعت فريقه مع منتخبنا الوطني بمنافسات بطولة كأس العالم وانتهت لمصلحة السامبا ١/٣ أن المنتخب المصري اجهده وباقي زملائه بالفريق من أجل تحقيق الفوز عليه. زملائه بالفريق من أجل تحقيق الفوز عليه. أضاف أن أداء منتخب مصر وضع المنتخب البرازيلي تحت ضغط وهو الأمر الذي تطلب من الفريق التركيز بشكل أكبر تجاوز هذه الصعاب وتحقيق الفوز. أكبر تجاوز هذه الصعاب وتحقيق الفوز. أشار برونو إلى أن ما قدمه منتخب مصر ببطولة كأس العالم حتى الآن بمثابة المفاجأة للجميع لأن الفريق قدم عروضًا قوية وحقق نتائجًا رائعة وأتوقع له أن يحقق مزيدًا من المفاجآت خلال المباريات القادمة في البطولة.

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