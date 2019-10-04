مدرب ليفربول: أليسون يتعافى وماتيب سيغيب عن مباراة ليستر سيتي

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف كل أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول من العودة للمشاركة مع الفريق، بعد إصابته الأخيرة التي لاحقته في بداية الموسم الكروي الجديد.

كما تحدث كلوب عن حالة جويل ماتيب،

وشاكيري بعد تعرض الثنائي للإصابة مما جعلهما يغيبان عن مباراة الفريق أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي

لمباراة أمام ليستر سيتي: "عودة أليسون؟ لا يزال الوضع كما هو، ربما يشارك وربما لا، هو تحسن بشكل جيد للغاية لكننا سنرى".

تابع: "ماتيب يبدو جيدًا، لكنه غير مستعد للمشاركة غدًا ونفس الأمر لشاكيري".

يستعد ليفربول لمواجهة ليستر غدًا السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".