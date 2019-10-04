كلوب ضمن المرشحين لجائزة الأفضل عن شهر سبتمبر بالبريميرليج

أعلنت رابطة الدروي الإنجليزي عن المدربين المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب شهر سبتمبر في الدوري كالآتي:

يورجن كلوب مدرب ليفربول، فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، براندن رودجرز مدرب

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ليستر سيتي، إيدي هاو مدرب بورنموث.

نجح كلوب في الفوز مع ليفربول في ثلاث مباريات خلال الشهر، والخروج بالعلامة كاملة، بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد وتشيلسي، وشيفيلد يونايتد.

بينما نجح لامبارد في الفوز مع البلوز في 2 مباراتين، على ولفرهامبتون، وبرايتون، وخسارة مباراة كانت أمام ليفربول بنتيجة 2-1.

في حين فاز رودجرز في مباراتين أمام توتنهام ونيوكاسل يونايتد، وخسارة مباراة وحيدة أمام مانشستر يونايتد، بينما فاز إيدي هاو مع بورنموث في مباراتين كانتا أمام إيفرتون وساوثهامبتون والتعادل في مباراة وحيدة أمام ويستهام يونايتد.