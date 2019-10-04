اللجنة الأولمبية تختار أسامة أبوزيد عضوًا بلجنة القيم والشكاوى

اختار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب الصحفي الإعلامي د.أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس عضوا بلجنة القيم والشكاوي الخاصة باللجنة.

وجاء اختيار أبوزيد تقديرا لمكانته نادي الشمس عضوا بلجنة القيم والشكاوي الخاصة باللجنة.وجاء اختيار أبوزيد تقديرا لمكانته الرياضية والإعلامية الكبيرة موجها شكره علي هذا الاختيار وأنه يسعي للحفاظ مع أعضاء اللجنة علي القيم والمبادئ الخاصة بميثاق الشرف الرياضي.

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