رياض محرز ضمن قائمة الأفضل خلال سبتمبر في البريميرليج

دخل الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة المرشحين لجائزة الأفضل لشهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن اللاعبين المرشحين للجائزة عن شهر سبتمبر، وجاءت كالتالي: رياض محرز وكيفين دي بروين نجما مانشستر سيتي، وسون هيونج مين مهاجم توتنهام، واوباميانج مهاجم أرسنال، وكالوم ويلسون مهاجم بورنموث، وماكجين لاعب أستون فيلا، أليكساندر أرنولد لاعب وسون هيونج مين مهاجم توتنهام، واوباميانج مهاجم أرسنال، وكالوم ويلسون مهاجم بورنموث، وماكجين لاعب أستون فيلا، أليكساندر أرنولد لاعب ليفربول ، ريكاردو بيريرا لاعب ليستر سيتي.

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