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تصرف دي يونج أبكى المدير الرياضي لبرشلونة!

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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كشف وكيل أعمال لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج عن تفاصيل توقيع موكله على عقد انضمامه لنادي الإسباني خلال الميركاتو الشتوي 2019 مقابل 75 مليون يورو.

النادي الكتالوني نجح خلال الميركاتو الشتوي الماضي في إقناع أياكس أمستردام ببيع نجم وسطه “دي يونج”، على أن يُفعل العقد من بداية يوليو 2019، ومنذ وصول اللاعب إلى كامب نو، ويعول عشاق النادي الكثير عليه كي يكون مهندس خط الوسط الجديد.

ودخل برشلونة في منافسة ضارية أمام باريس سان جيرمان ومدرب مانشستر سيتي “بيب جوارديولا” للتوقيع مع دي يونج، حسب تأكيد وكيل أعماله “حسن ستينكايا”.

فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة (صور: Getty)
فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة (صور: Getty)

الناديان كانا بحاجة ماسة لتعزيز خط الوسط في وقت توفر فيه اللاعب الشاب الذي تطور بصورة مذهلة خلال الموسمين الماضيين على الصعيدين المحلي والقاري، وبات جاهزًا للعب على مستوى أعلى.

حتى أن فرينكي دي يونج نفسه اعترف بأنه كاد ينتقل إلى مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان لولا ظهور برشلونة في المفاوضات.

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وتحدث وكيل أعمال اللاعب الشاب “حسن ستينكايا” عن تفاصيل الصفقة في تصريحات صحيفة، أكد خلالها أن الحرب اشتغلت وقتها بين أرعبة أندية هم “باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبرشلونة”.

وقال حسن ستينكايا “اشتعلت حرب وقتها بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر سيتي على ضمه، لكن اللاعب يحب برشلونة وكان خياره الأول”.

وأوضح “تنفس مسؤلو برشلونة الصُعَداء بمجرد توقيع “دي يونج” على العقود لدرجة أن المدير الرياضي للنادي “بيب سيجورا” بدأ في البكاء، لقد تعرضوا لضغط كبير من أجل حسم هذه الصفقة”.

يذكر أن نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان كان أقرب الأندية لحسم الصفقة، لكن رغبة “دي يونج” أنهت المعركة حين قرر الاختيار اللعب جنبًا إلى جنب ليونيل وسيرجيو بوسكيتس.

فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة (صور: Getty)
فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة (صور: Getty)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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