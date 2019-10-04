رياضة | نكشف فرص لحاق عبد الغني وشيكابالا بمواجهة إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكشف فرص لحاق عبد الغني وشيكابالا بمواجهة إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويلتقي الزمالك مع إف سي مصر يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري.
وأكد أسامة في تصريحات خاصة أن عبد الغني جاهز للمشاركة في مباراة مصر ولا توجد مشكلة بالنسبة له
وعن شيكابالا، قال "يعاني من شد في العضلة الضامة وسيخضع للفحوصات الطبية اليوم لحسم موقفه بشكل نهائي من المشاركة في اللقاء المقبل".
وفاز الزمالك على المقاصة بهدف نظيف بالأمس لحساب الجولة الثانية من عمر البطولة.
وتعرض محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بشد في العضلة الضامة تعرض له خلال مباراة المقاضة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.
وفضل الجهاز الفني للفريق الأبيض استبدال اللاعب والدفع بالمغربي أشرف بن شرقي بدلا من قائد الفريق.
وفاز الزمالك على المقاصة بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56.
ولم يقدم شيكا المستوى المأمول في لقاء الأمس أمام المقاصة وغابت الشراسة الهجومية له وسط تحفظ من جانب الجماهير على أداء الفريق والتراجع بشكل كبير بصورة مختلفة عما كان عليه الوضع في بداية مهمة الصربي ميتشو على رأس المسئولية الفنية والتتويج ببطولة كأس مصر.