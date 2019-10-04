رياضة | نكشف فرص لحاق عبد الغني وشيكابالا بمواجهة إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكشف فرص لحاق عبد الغني وشيكابالا بمواجهة إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف محمد عبد الغني وشيكابالا لاعبا الفريق من اللحاق بمواجهة إف سي مصر.



ويلتقي الزمالك مع إف سي مصر يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري.



وأكد أسامة في تصريحات خاصة أن عبد الغني جاهز للمشاركة في مباراة مصر ولا توجد مشكلة بالنسبة له

وعن شيكابالا، قال "يعاني من شد في العضلة الضامة وسيخضع للفحوصات الطبية اليوم لحسم موقفه بشكل نهائي من المشاركة في اللقاء المقبل".



وفاز الزمالك على المقاصة بهدف نظيف بالأمس لحساب الجولة الثانية من عمر البطولة. وفاز الزمالك على المقاصة بهدف نظيف بالأمس لحساب الجولة الثانية من عمر البطولة. وتعرض محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بشد في العضلة الضامة تعرض له خلال مباراة المقاضة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.