رياضة | هرب خوفًا من الحرب الاهلية .. فأصبح لاعبًا مشهورًا فى بايرن ميونخ

تسطر "" فى السطور القادمة قصة كفاح اللاعب الشهير الشاب ألفونسو ديفيز، جناح نادى بايرن ميونخ الألماني، وكيف هرب من الحرب الاهلية فى غانا حتى وصح للعالمية.

"مخيم للاجئين"

ولد اللاعب الشهير الشاب ألفونسو ديفيز، جناح نادى بايرن ميونخ الألماني في مخيم للاجئين في غانا عام 2000، وهرب والداه من القتال في الحرب الأهلية الليبيرية الثانية ثم انتقلوا إلى كندا كلاجئين عندما كان اللاعب عمره خمس سنوات، انضم ألفونسو إلى فريق فانكوفر وايتكابس للشباب في عام 2015 وهو في الرابعة عشرة من العمر، وبعد عام واحد فقط ظهر في الدوري الأمريكي، برز نجمه في صيف عام 2018، عندما وافق النادي الأوروبي العملاق بايرن ميونيخ على توقيع عقد معه بقيمة 9.84 مليون جنيه إسترليني، ليجد نفسه جنبا إلى جنب مع كبار النجوم.

تعرف على تفاصيل لقاءة مع أرين روبن

قال ألفونسو لبي بي سي "في المرة الأولى التي أتيت فيها إلى بايرن ميونيخ، لم أصدق ذلك" و"عندما دخلت غرفة تغيير ملابس اللاعبين، كان أول شخص رأيته هو أرين روبن، وفي ذلك الوقت لم أستطع أن أصدق ما رأت عيناي"، وأضاف "جاء إليّ، وصافح يدي وقال "مرحبًا، أنا آرجن" قلت في رأسي "لا يجب عليك أن تقدم نفسك".

"ضربة رائعة"

استطاع ألفونسو أن يحجز مكانه في تشكيلة الفريق في كثير من الأحيان، لكن الأمر صعب في المباريات المهمة، فلعب 10 مباريات مع بايرن ميونيخ حتى الآن، منها أربع مرات في مقاعد الاحتياط، وسجل هدفين، كما سجل ضربة رائعة من مسافة 25 ياردة ضد توتنهام في مباريات ما قبل الموسم.

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"لا أستطيع الانتظار حتى آتي إليكم"

وقال ألفونسو "بعد أن وقعت العقد مع النادي، نشرت صورة لي على انستغرام وأنا أحمل قميص النادي، ولاحظت وجود تعليق يقول "ماتس هاملز يتابعك، لكن، أنت لا تتابعه"، وأضاف "بحثت عن اسمه على موقع انستغرام وتابعته، فوجدته قد أرسل لي رسالة تقول "مرحبًا بك في الفريق، ونتطلع لرؤيتك قريبًا"، فأجبته قائلا "شكرا، لا أستطيع الانتظار حتى آتي إليكم"، وأردف "ثم بدأ المزيد والمزيد من اللاعبين في التواصل معي عبر موقع انستغرام. في البداية، لم أكن أصدق أن كل هذه الرسائل تأتي منهم، ولكن كان لديهم العلامة الزرقاء (علامة تأكيد صحة الحساب)في حساباتهم على الموقع لذلك كان الأمر يعني لي الكثير".