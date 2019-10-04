رياضة | جنابري يفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا

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فاز سيجري جنابري لاعب نادي بايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

وقاد جنابري فريقه بايرن ميونيخ للفوز على توتنهام بسبعة أهداف مقابل هدفين، ليحقق الفوز الثاني له في دور المجموعات من البطولة الأوروبية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا" فوز جنابري بالجائزة بعدما تفوق على لويس سواريز مهاجم برشلونة وأشرف حكيمي لاعب "بوروسيا دورتموند" وإيمانويل بونافينتور لاعب "كلوب بروج"

وسجل جنابري 4 أهداف "سوبر هاتريك" ليقود بايرن ميونيخ للفوز على توتنهام في عقر داره بسبعة أهداف مقابل هدفين.