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رياضة | لوف يُعلن قائمة ألمانيا لمباراتي الأرجنتيني وإستونيا

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أعلن يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا قائمة الماكينات الألمانية التي تستعد لخوض مباراتين أمام الأرجنتين وإستونيا.

وضمت قائمة ألمانيا كلا من :-

حراسة المرمى : مانويل نوير - بيرند لينو - أندريه تير شتيجن

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خط الدفاع : جوناس هيكتور - ماتياس جينتر - جوناثان تاه - لوكاس كلوسترمان - نيكلاس سول - مارسل هالستبنبرج - نيلاس ستارك

خط الوسط : كيميتش - كاي هافيرتز - توني كروس - تيمو ويرنر - سيرجي جنابري - إلكاي - غوندوغان - إيمري كان

خط الهجوم : جوليان برانديت - ماركو رويس - نديم أميري - لوكا فالدشميت.

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