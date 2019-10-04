رياضة | لوف يُعلن قائمة ألمانيا لمباراتي الأرجنتيني وإستونيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوف يُعلن قائمة ألمانيا لمباراتي الأرجنتيني وإستونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا قائمة الماكينات الألمانية التي تستعد لخوض مباراتين أمام الأرجنتين وإستونيا.
Advertisements
وضمت قائمة ألمانيا كلا من :-
حراسة المرمى : مانويل نوير - بيرند لينو - أندريه تير شتيجن
خط الدفاع : جوناس هيكتور - ماتياس جينتر - جوناثان تاه - لوكاس كلوسترمان - نيكلاس سول - مارسل هالستبنبرج - نيلاس ستارك
خط الوسط : كيميتش - كاي هافيرتز - توني كروس - تيمو ويرنر - سيرجي جنابري - إلكاي - غوندوغان - إيمري كان
خط الهجوم : جوليان برانديت - ماركو رويس - نديم أميري - لوكا فالدشميت.